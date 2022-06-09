المرتضى استقبل وفدًا من شركة "ميم" للإنتاج الثقافي... على ماذا تم الاتفاق؟

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التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، وفدا من شركة "ميم" للانتاج الثقافي ضم مدير الشركة علي خليل، مخرج ومدير الاصدارات كامل حرب ونضال شعيب.وتم الاتفاق على برنامج تعاون كامل بين وزارة الثقافة والشركة سوف يبدأ تطبيقه اعتبارا من الاسبوع المقبل.وشركة "ميم" شركة لبنانية تستثمر في ميادين الانتاج الثقافي الذي يرتقي بفكر الأطفال والشباب وسلوكياتهم في وطننا لبنان والعالم العربي باعتماد الأساليب الفنية والإعلامية وأحدث الوسائل والتقنيات الممكنة. وتسعى الشركة لصنع الاكتفاء الذاتي في المجالات الفنية وفروعها كافة ولا سيما في مجالات النشر والسينما وصناعة الافلام الواقعية والافتراضية والالعاب والمنتجات والبرامج والانشطة المختلفة.