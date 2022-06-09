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لبنان

لقاء بين سفير لبنان في الجزائر ووزير التجارة بحث في سبل توسيع آفاق التعاون

Lebanon 24
09-06-2022 | 12:32
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زار سفير لبنان في الجزائر محمد حسن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.
 
وأفاد بيان وزعته سفارة لبنان في الجزائر أن "الطرفين تطرقا إلى العلاقات الثنائية التي تجمع لبنان والجزائر وبحثا في سبل توسيع آفاق التعاون، لا سيما في المجال التجاري، في إطار الاتفاقات المبرمة بين البلدين في هذا الخصوص. كما بحثا في آلية القيام بمشاريع تجارية مشتركة وسبل ترقية العلاقات الاقتصادية والتجارية وآفاق تطوريها إلى مستوى الطموحات المرجوة".
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وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على تنظيم لقاء افتراضي، تحضيرا لعقد اجتماع لمجلس الأعمال، بحضور وزيري تجارة البلدين الشقيقين ورجال الأعمال لدراسة كل الآليات التي من شأنها تفعيل شراكات اقتصادية، وفق قاعدة رابح رابح بين لبنان والجزائر".
 

وأكد حسن "عمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع لبنان بالجزائر"، مؤكدا "حرص لبنان على رفع وتيرة الشراكة مع الجانب الجزائري في القطاع التجاري من خلال زيادة حجم المبادلات التجارية وتكثيف الزيارات وتبادل الوفود وإعطاء دفع جديد لمجلس الأعمال اللبناني - الجزائري".
 
وأشار إلى "تطلع لبنان إلى تحقيق مزيد من التقارب والتعاون، خصوصا في الشق التجاري، بما يجسد طموحات الشعبين الشقيقين".
 
من جهته، نوه رزيق ب"عمق العلاقات التجارية البينية القائمة على مبدأ التشاور والتنسيق"، مؤكدا "استعداد الجزائر التام لتطوير المبادلات التجارية مع لبنان، مع البحث عن فرص الشراكة الممكنة".
 
ودعا "جميع الاقتصاديين اللبنانيين إلى الاستثمار في السوق الجزائرية والتعرف على الامتيازات ومناخ الأعمال المحفز للمستثمرين الأجانب، تزامنا مع المقاربة الاقتصادية الجديدة للجزائر التي ترتكز على تنويع الصادرات خارج المحروقات وتحسين مناخ الأعمال بجعله أكثر استقطابا وجاذبية".
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