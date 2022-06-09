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لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع الحاج وبدر والأسمر

Lebanon 24
09-06-2022 | 12:50
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النواب: رازي الحاج ونبيل بدر وسعيد الأسمر، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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جوزيف عون

لبنان

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