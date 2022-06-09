هوكستين: انهيار لبنان لن يكون في مصلحتنا

أشار منسق الإدارة الأميركية لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستين إلى أن "انهيار لبنان لن يكون في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة"، آملاً بـ"عودة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لمنع أي تصعيد"، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة".

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