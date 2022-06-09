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لبنان

الحلبي تابع مع رابطة الثانوي مطالب الأساتذة

Lebanon 24
09-06-2022 | 13:38
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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي مع رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز وعضو الرابطة عصمت ضو، وتناول البحث "التدابير التي تتخذها الوزارة لإنهاء دفع الحوافز".
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وشرح الحلبي "المرحلة التي تمت فيها تنقية الداتا لنحو 47 ألف أستاذ وعامل في التربية"، لافتا إلى أن "العمل على تسعمائة اسم من المرتجعات وأصحاب الوكالات يتم حله لتصل الحقوق إلى أصحابها أو إلى من أوكلوهم بذلك".
 
وشددت الرابطة على "المنحة الشهرية وبدل النقل".
 
وأكد الحلبي "نتائج التواصل مع رئيس الحكومة ووزير المالية لحل هذه الأمور بأسرع وقت".
 
كما وضع "الرابطة في أجواء إنهاء التحضيرات للامتحانات الرسمية وتأمين الحوافز من قبل الجهات المانحة لتمكين الأساتذة وجميع العاملين في الإمتحانات من الحضور إلى مراكز الأمتحانات".
 
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