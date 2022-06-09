وزير المالية الإسرائيلي: لن يملي علينا أحد ما إذا كنا سنستخرج الغاز من "مياهنا" أم لا

أشار وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى أن "لن يملي علينا أحد ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياهنا أم لا"، قائلًا: "إسرائيل ستواصل اتخاذ القرارات وفقًا لمصالحها فقط دون اعتبار لأي تهديدات".

Advertisement