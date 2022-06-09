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لبنان

وزير المالية الإسرائيلي: لن يملي علينا أحد ما إذا كنا سنستخرج الغاز من "مياهنا" أم لا

Lebanon 24
09-06-2022 | 15:03
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أشار وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى أن "لن يملي علينا أحد ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياهنا أم لا"، قائلًا: "إسرائيل ستواصل اتخاذ القرارات وفقًا لمصالحها فقط دون اعتبار لأي تهديدات".
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