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لبنان
بقاء موظف مالي كبير في موقعه صعب جداً
Lebanon 24
09-06-2022
|
17:08
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نُقل عن مسؤول رفيع أن بقاء موظف مالي كبير في موقعه، بات بحكم الصعب جداً، وذلك قبل حلول تشرين المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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