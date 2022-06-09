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لبنان

أجوبة غير شافية

Lebanon 24
09-06-2022 | 17:24
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لم تحصل شخصية بيروتية ذات سمعة اقتصادية، على أجوبة شافية من شخصيات نافذة تجاه طروحات جاءت لتولي منصب قيد التشاور، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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