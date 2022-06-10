Advertisement

لبنان

حزب معارض وسيط بين "التغييريين والسياديين".. ونائب مخضرم: "بعد بدّن فتّ خبز"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-06-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-960812-637904457284304208.jpg
Doc-P-960812-637904457284304208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ستشهد الأيام القليلة المقبلة سلسلة إتصالات ومشاورات بين نواب المعارضة و"النوّاب التغييريين" بغية العمل على تقريب وجهات النظر وإمكانية الوصول الى موقف موحد في الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة. وأشار مصدر نيابي سيكون "لولب" هذه الإتصالات الى أن حزبا معارضا سيكون وسيطا تفاوضيا بين "كتلة التغييريين" واحزاب سيادية ونواب وشخصيات مستقلة للوصول الى الهدف المنشود وعدم تكرار تجربة جلسات مجلس النواب التي شكلت نكسة للتغييريين وجمهور الثورة الذي لم يكن راضياً على الاداء بالمطلق" .

وفي السياق ذاته إختصر أحد النواب المخضرمين حالة "النواب التغييريين"، إستنادًا إلى مشاهداته في جلستي إنتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتبه وإنتخاب اللجان النيابية، بوصفها بأنها "حالة مشاغبة" لا أكثر ولا اقلّ

ويستند في إستنتاجه هذا إلى حالة التخبط، التي يعاني منها النواب الجدد، الذين لم يتمكّنوا من فرض أي رئيس أو مقرر لأي لجنة نيابية، حتى أن البعض لم يتمكّن من دخول أي لجنة كعضو عادي

وأضاف: "بعد بدّن فتّ خبز". 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2022-06-10
03:06 | 2022-06-10
03:05 | 2022-06-10
03:02 | 2022-06-10
03:00 | 2022-06-10
02:59 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website