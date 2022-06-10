حزب معارض وسيط بين "التغييريين والسياديين".. ونائب مخضرم: "بعد بدّن فتّ خبز"

ستشهد الأيام القليلة المقبلة سلسلة إتصالات ومشاورات بين نواب المعارضة و"النوّاب التغييريين" بغية العمل على تقريب وجهات النظر وإمكانية الوصول الى موقف موحد في الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة. وأشار مصدر نيابي سيكون "لولب" هذه الإتصالات الى أن حزبا معارضا سيكون وسيطا تفاوضيا بين "كتلة التغييريين" واحزاب سيادية ونواب وشخصيات مستقلة للوصول الى الهدف المنشود وعدم تكرار تجربة جلسات مجلس النواب التي شكلت نكسة للتغييريين وجمهور الثورة الذي لم يكن راضياً على الاداء بالمطلق" .

وفي السياق ذاته إختصر أحد النواب المخضرمين حالة "النواب التغييريين"، إستنادًا إلى مشاهداته في جلستي إنتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتبه وإنتخاب اللجان النيابية، بوصفها بأنها "حالة مشاغبة" لا أكثر ولا اقلّ.

ويستند في إستنتاجه هذا إلى حالة التخبط، التي يعاني منها النواب الجدد، الذين لم يتمكّنوا من فرض أي رئيس أو مقرر لأي لجنة نيابية، حتى أن البعض لم يتمكّن من دخول أي لجنة كعضو عادي.

وأضاف: "بعد بدّن فتّ خبز".