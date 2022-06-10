هل يفعلها باسيل؟

يحيي "تيار المردة" يوم الاحد المقبل ذكرى "مجزرة أهدن" التي وقعت في ١٣ حزيران ١٩٧٨، بقداس الهي يقام في قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية في اهدن.

ومن المتوقع ان تشهد المناسبة حضورا سياسيا لمختلف التيارات والاحزاب، وان يشارك "التيار الوطني الحرّ" في احياء الذكرى، بعدما تم كسر الجليد بينه وبين "المردة".

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والسؤال المطروح هل يتمثل "الوطني الحرّ" عبر حضور رئيسة النائب جبران باسيل، فتكون الذكرى محطة للقاء اول يجمع باسيل بالوزير سليمان فرنجية؟