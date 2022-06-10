Advertisement

لبنان

هل يفعلها باسيل؟

Lebanon 24
10-06-2022 | 03:15
A-
A+
Doc-P-960813-637904458761723916.jpg
Doc-P-960813-637904458761723916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحيي "تيار المردة" يوم الاحد المقبل ذكرى "مجزرة أهدن" التي وقعت في ١٣ حزيران ١٩٧٨، بقداس الهي يقام في قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية في اهدن.
ومن المتوقع ان تشهد المناسبة حضورا سياسيا لمختلف التيارات والاحزاب، وان يشارك "التيار الوطني الحرّ" في احياء الذكرى، بعدما تم كسر الجليد بينه وبين "المردة".
Advertisement
والسؤال المطروح هل  يتمثل "الوطني الحرّ" عبر حضور رئيسة النائب جبران باسيل، فتكون الذكرى محطة للقاء اول يجمع باسيل بالوزير سليمان فرنجية؟
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-06-10
05:00 | 2022-06-10
02:00 | 2022-06-10
02:30 | 2022-06-10
06:30 | 2022-06-10
06:24 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website