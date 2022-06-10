مؤشرات تباعد حكومي بين "الحزب والتيار"

يقوم حزب الله بالتواصل مع التيار الوطني الحر للتوافق على تسمية رئيس للحكومة بالتفاهم بين كل "قوى الثامن من اذار" بغض النظر عن كون الاكثرية العددية يمكن تأمينها بمعزل عن "كتلة لبنان القوي".

وبحسب المصادر المطلعة فإن "التيار" بدأ يضع شروطا سياسية مرتبطة بشكل الحكومة وتوازناتها في حال قرر الذهاب الى خيار مشترك مع حزب الله، لكن يبدو ان الحزب غير قادر على اعطاء اي ضمانات بهذا الشأن، لان الامر مرتبط برئيس الحكومة المقبل وبموقف الرئيس نبيه بري الرافض لتعويم التيار حكوميا.

وبحسب المعطيات فان" خيار الانفصال حكوميا" بين حزب الله والتيار الوطني الحر بات الاكثر ترجيحا.