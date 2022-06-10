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لبنان

مؤشرات تباعد حكومي بين "الحزب والتيار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-06-2022 | 01:30
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يقوم حزب الله بالتواصل مع التيار الوطني الحر للتوافق على تسمية رئيس  للحكومة بالتفاهم بين كل "قوى الثامن من اذار" بغض النظر عن كون الاكثرية العددية يمكن تأمينها بمعزل عن "كتلة لبنان القوي".

وبحسب المصادر المطلعة فإن "التيار" بدأ يضع شروطا سياسية مرتبطة بشكل الحكومة وتوازناتها في حال قرر الذهاب الى خيار مشترك مع حزب الله، لكن يبدو ان الحزب غير قادر على اعطاء اي ضمانات بهذا الشأن، لان الامر مرتبط برئيس الحكومة المقبل وبموقف الرئيس نبيه بري الرافض لتعويم التيار حكوميا.

وبحسب المعطيات فان" خيار الانفصال حكوميا" بين حزب الله والتيار الوطني الحر بات الاكثر ترجيحا.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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