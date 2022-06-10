Advertisement

لبنان

باسيل وسوريا: هذه شروط الزيارة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-06-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-960817-637904472227256294.jpg
Doc-P-960817-637904472227256294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يتردد كثيرا في الاوساط المقربة من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أنه سوف يزور سوريا قريبا وذلك تعقيبا على مواقف تصدر عن باسيل عند كل استحقاق او مستجد محلي او اقليمي، حيال نيته زيارة سوريا ، علما ان بعض الأوساط السياسية تشير  إلى أن باسيل زار سوريا فعلا.

إلا أن الأكيد، وفق المعلومات، من اكثر من مصدر لبناني وسوري أن باسيل لم يزر سوريا، وأنه يواصل مساعيه واتصالاته مع المعنيين في دمشق لاتمام هذه الزيارة سريعا على أن تتوج بلقاء الرئيس السوري بشار الاسد. لكن الرد السوري الذي تبلغه نائب البترون من مسؤولين سوريين ان الاسد لن يستقبله الا بعد ترتيب الاخير لعلاقته مع رئيس تيار المرده سليمان فرنجية .

ووفق مصادر مطلعة جدا فانه" لا صحة على الاطلاق لكل ما جرى الترويج له من أن الرئيس الاسد استقبل باسيل في الاشهر الماضية"، معتبرة" انه لو حصلت الزيارة لكان مكتب رئاسة الجمهورية السورية قد اعلن عنها في بيان رسمي".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2022-06-10
03:06 | 2022-06-10
03:05 | 2022-06-10
03:02 | 2022-06-10
03:00 | 2022-06-10
02:59 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website