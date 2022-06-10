باسيل وسوريا: هذه شروط الزيارة

يتردد كثيرا في الاوساط المقربة من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أنه سوف يزور سوريا قريبا وذلك تعقيبا على مواقف تصدر عن باسيل عند كل استحقاق او مستجد محلي او اقليمي، حيال نيته زيارة سوريا ، علما ان بعض الأوساط السياسية تشير إلى أن باسيل زار سوريا فعلا.

إلا أن الأكيد، وفق المعلومات، من اكثر من مصدر لبناني وسوري أن باسيل لم يزر سوريا، وأنه يواصل مساعيه واتصالاته مع المعنيين في دمشق لاتمام هذه الزيارة سريعا على أن تتوج بلقاء الرئيس السوري بشار الاسد. لكن الرد السوري الذي تبلغه نائب البترون من مسؤولين سوريين ان الاسد لن يستقبله الا بعد ترتيب الاخير لعلاقته مع رئيس تيار المرده سليمان فرنجية .

ووفق مصادر مطلعة جدا فانه" لا صحة على الاطلاق لكل ما جرى الترويج له من أن الرئيس الاسد استقبل باسيل في الاشهر الماضية"، معتبرة" انه لو حصلت الزيارة لكان مكتب رئاسة الجمهورية السورية قد اعلن عنها في بيان رسمي".