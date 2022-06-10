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لبنان

هل نحن امام أزمة خبز جديدة؟

Lebanon 24
10-06-2022 | 02:11
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أشار نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، الى ان القمح الموجود في الأسواق لا يكفي أكثر من عشرين يومًا"، لافتاً الى ان البلاد متجهة الى أزمة خبز في الأيام المقبلة".

سيف وفي حديث لـ"صوت لبنان" رمى المسؤولية في ملعب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.
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