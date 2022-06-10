هل نحن امام أزمة خبز جديدة؟

أشار نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، الى ان القمح الموجود في الأسواق لا يكفي أكثر من عشرين يومًا"، لافتاً الى ان البلاد متجهة الى أزمة خبز في الأيام المقبلة".



سيف وفي حديث لـ"صوت لبنان" رمى المسؤولية في ملعب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.

Advertisement