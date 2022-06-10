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لبنان
حمادة: اتفق مع باسيل على هذه النقطة
Lebanon 24
10-06-2022
|
02:21
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شدّد النائب مروان حمادة في حديث الى صوت كل لبنان على ان المطلوب في مسالة الحدود هو وحدة الموقف بين الافرقاء والهدوء، لافتاً الى ان اي حرب في المنطقة ستدمر لبنان الذي سيدفع ثمناً اغلى بكثير من ثروات مياهه.
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حمادة اعتبر ان كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالامس وضع مسدساً على الطاولة باتجاه الرؤساء الثلاثة والجيش قبل وصول الوسيط الامريكي الى لبنان، وكانه يذكّر ان قرار السلم او الحرب عنده.
واشار حمادة الى انه يوافق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حول طرح التفاوض على خط قانا بالكامل مقابل ما تبقى من خط كاريش.
وفي سياق آخر، رأى حمادة ان رئيس الجمهورية يخالف الدستور من خلال التأخير في توجيه الدعوة الى الاستشارات الملزمة، وأعرب عن خشيته من فترة تصريف اعمال طويلة يبدو الا مفر منها اذا أراد القصر الجمهوري ان يفرض سلفاً شروط التشكيل والقرارات على رئيس الحكومة.
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