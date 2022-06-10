اطلاق نار في طرابلس... ما القصة؟

أفاد مندوب "لبنان 24" عن سماع اطلاق نار في بعض أرجاء مدينة طرابلس فجر اليوم.

وفي التفاصيل، تبيّن ان اطلاق النار نتج عن ملاحقة بين مجموعة من الشباب على درجات نارية، في حين ان أسباب الملاحقة ما زالت مجهولة.