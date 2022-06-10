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لبنان

وزير الثقافة: لموقف شعبي ورسمي واحد ضد "غُزاةِ الغاز"

Lebanon 24
10-06-2022 | 02:39
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غرد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على حسابه عبر "توتير": "يجب أن نتوحد في موقف شعبي ورسمي واحد ضد "غُزاةِ الغاز". بالوحدة ينتصر شعبنا ويحفظ كنوزِه الطبيعية والتاريخية والإنسانية. وحفظ هذه الكنوز واجبٌ أخلاقيٌّ ليس لنا عنه مَحيد".
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