وزير الثقافة: لموقف شعبي ورسمي واحد ضد "غُزاةِ الغاز"

غرد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على حسابه عبر "توتير": "يجب أن نتوحد في موقف شعبي ورسمي واحد ضد "غُزاةِ الغاز". بالوحدة ينتصر شعبنا ويحفظ كنوزِه الطبيعية والتاريخية والإنسانية. وحفظ هذه الكنوز واجبٌ أخلاقيٌّ ليس لنا عنه مَحيد".

Advertisement