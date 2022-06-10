خلال مباراة لكرة القدم... اشكال واطلاق للنار

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين مجموعة من الشباب في منطقة أبي سمراء في طرابلس خلال مشاهدتهم لأحد مباريات كرة القدم.

وفي التفاصيل، قام احد الشباب وهو على دراجته النارية باطلاق الرصاص في الهواء الطلق وفرّ الى جهة مجهولة.