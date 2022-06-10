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لبنان

وتيرة السرقات ترتفع في طرابلس... مصدر امني لـ"لبنان 24" : توقيفات يومية لمتهمين بأعمال سرقة

Lebanon 24
10-06-2022 | 02:56
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ارتفعت في الفترة الاخيرة عمليات النشل وسرقة السيارات في طرابلس وذلك بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة بالاضافة الى تراجع التواجد الأمني في المدينة خلال ساعات المساء.

ويشهد وسط المدينة، بالاضافة الى شوارع "التل" و"عزمي"  و"الضم والفرز" عمليات سلب لمواطنين مشاة، بالاضافة الى سرقة محتويات السيارات ومستلزماتها اثناء ركنها في الاماكن العامة.
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واكد العديد من المواطنين الذين تعرضوا لهذه العمليات أن  "معظم الذين ينفذون اعمال السرقة يتنقلون على دراجات نارية مع العلم ان السرقة تتم بشكل جماعي اي ان السارقين يأتون كمجموعات وليس بصورة فردية".

وفي الاطار، أكد مرجع امني لـ"لبنان 24"  انه "من الصعب حالياً توجيه العناصر في اي من الافرع الامنية او الوحدات ليسيروا دوريات ليلية كما كانت الامور سابقاً وذلك بسبب الاوضاع الاقتصادية السيئة وانخفاض قيمة راتب العناصر الذي امسى لا يتعدى الـ80 دولار بأفضل الحالات".

اضاف المصدر"ان القوى  الامنية تقوم بمتابعة كل الشكاوي التي ترد من المواطنين الذين تعرضوا للسلب والسرقة وتقوم بتوقيف عدد من المتهمين في هذه السرقات بشكل شبه يومي".
المصدر: خاص لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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