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لبنان
بكمين محكم.. توقيف سارقي النفط من الأنابيب
Lebanon 24
10-06-2022
|
02:59
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للحد من عمليات سرقة النفط الخام من الأنبوب الموصول بمنشآت النفط في منطقة طرابلس وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم.
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ونتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية توصّلت القطعات المختصة في الشعبة الى تحديد هوية 3 متورطين بهذه العمليات، وهم كل من اللبنانيين:
ي. ع. (مواليد عام 1990)
د. ص. (مواليد عام 2000)
ح. م. (مواليد عام 1986)
بتاريخ 28-5-2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من رصدهم في محلة ببنين على متن "فانين" من نوعَيْ "ميتسوبيشي" و "هيونداي"، حيث تم نصب مكم محكم لهم في المحلة وتوقيفهم جميعًا، وضبط الفانين، بتفتيش المركبتين عثر بداخلهما على خزانين بلاستيكيين سعة الواحد 2000 ليتر وخزان حديد سعته 2500 ليتر بداخلهما آثار للنفط الخام، كما تم ضبط شفاط يستخدم في سحب النفط الخام من الأنبوب.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بسرقة النفط الخام من داخل أنابيب النفط الممتدة من العراق إلى لبنان.
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين.
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