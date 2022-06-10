Advertisement

لبنان

بكمين محكم.. توقيف سارقي النفط من الأنابيب

Lebanon 24
10-06-2022 | 02:59
A-
A+
Doc-P-960847-637904521149534294.jpg
Doc-P-960847-637904521149534294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للحد من عمليات سرقة النفط الخام من الأنبوب الموصول بمنشآت النفط في منطقة طرابلس وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم.
Advertisement

 ونتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية توصّلت القطعات المختصة في الشعبة الى تحديد هوية 3 متورطين بهذه العمليات، وهم كل من اللبنانيين:

ي. ع. (مواليد عام 1990)
د. ص. (مواليد عام 2000)
ح. م. (مواليد عام 1986)

بتاريخ 28-5-2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من رصدهم في محلة ببنين على متن "فانين" من نوعَيْ "ميتسوبيشي" و "هيونداي"، حيث تم نصب مكم محكم لهم في المحلة وتوقيفهم جميعًا، وضبط الفانين، بتفتيش المركبتين عثر بداخلهما على خزانين بلاستيكيين سعة الواحد 2000 ليتر وخزان حديد سعته 2500 ليتر بداخلهما آثار للنفط الخام، كما تم ضبط شفاط يستخدم في سحب النفط الخام من الأنبوب.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بسرقة النفط الخام من داخل أنابيب النفط الممتدة من العراق إلى لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-06-10
05:00 | 2022-06-10
02:00 | 2022-06-10
02:30 | 2022-06-10
06:30 | 2022-06-10
06:24 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website