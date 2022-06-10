على متنها لبنانيان... طائرة مروحية مفقودة في إيطاليا

فقدت طائرة مروحية بعد إقلاعها من مطار تينيغانو في المحافظة لوكا ومباشرة في منطقة فيتشنزا.



ولا يوجد حتى الآن أي أثر للطائرة التي تقل على متنها سبعة أشخاص (الطيار، وإيطالي يبلغ من العمر 33 عاما، وأربعة رواد أعمال أتراك ولبنانيان).

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استمرت عمليات البحث التي تقوم بها الحماية المدنية بمساعدة مروحيات الإطفاء حتى ساعة متأخرة من الليل واستؤنفت صباح اليوم.