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لبنان

قائد الجيش للخارجين عن القانون: سلموا تسلموا

Lebanon 24
10-06-2022 | 03:06
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أكّد قائد الجيش جوزيف عون من فرع مخابرات البقاع أنّ "الحرب على المخدرات لم تنتهِ ولا تزال مستمرة، قائلاً: "لا ننتظر أي غطاء سياسي أو ديني لمكافحتها، ولا نعمل وفقاً لأي أجندة، إنما من منطلق مسؤوليتنا تجاه شعبنا ووطننا".
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وتوجّه إلى الخارجين عن القانون بالقول: "سلموا تسلموا، وإلا تحملوا تبعات قراركم".

وأضاف: "التضحية قدر وليست خياراً. الشهيد زين العابدين شمص سقط دفاعاً عن أبناء وطنه في مواجهة عصابات المخدرات. أعدكم بأن دماءه لن تذهب هدراً، وهي وسام على صدر المؤسسة العسكرية".

وشدد العماد عون على ان "الأمن خط أحمر، وليس مسموحا المس به، ونحن على أبواب موسم سياحي. ليس للجيش أي عداوة مع أي منطقة أو عشيرة. كل العشائر أهلنا، لكن واجبنا توقيف الخارجين على القانون. أهل بعلبك سئموا ويطالبون بالأمن، وهذا واجبنا تجاههم ووعدنا لهم مهما كانت التضحيات".
وكان العماد عون قد وصل صباح اليوم  الى ثكنة الشيخ عبدالله في بعلبك علي متن طوافة عسكرية حيث التقى كبار ضباط الجيش والعسكريين، وبعد ذلك انطلق الى بلدة بوداي حيث زار منزل عجاج شمص بحضور كبار عشيرة آل شمص معزياً بالشهيد الرقيب زين العابدين شمص الذي استشهد يوم الجمعة الماضي في حي الشراونة خلال المداهمات التي قام بها الجيش لـ"ابو سلة" الذي يعد احد كبار تجار المخدرات.
 
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