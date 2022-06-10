28
o
بيروت
29
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قائد الجيش للخارجين عن القانون: سلموا تسلموا
Lebanon 24
10-06-2022
|
03:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد قائد الجيش جوزيف عون من فرع مخابرات البقاع أنّ "الحرب على المخدرات لم تنتهِ ولا تزال مستمرة، قائلاً: "لا ننتظر أي غطاء سياسي أو ديني لمكافحتها، ولا نعمل وفقاً لأي أجندة، إنما من منطلق مسؤوليتنا تجاه شعبنا ووطننا".
Advertisement
وتوجّه إلى الخارجين عن القانون بالقول: "سلموا تسلموا، وإلا تحملوا تبعات قراركم".
وأضاف: "التضحية قدر وليست خياراً. الشهيد زين العابدين شمص سقط دفاعاً عن أبناء وطنه في مواجهة عصابات المخدرات. أعدكم بأن دماءه لن تذهب هدراً، وهي وسام على صدر المؤسسة العسكرية".
وشدد العماد عون على ان "الأمن خط أحمر، وليس مسموحا المس به، ونحن على أبواب موسم سياحي. ليس للجيش أي عداوة مع أي منطقة أو عشيرة. كل العشائر أهلنا، لكن واجبنا توقيف الخارجين على القانون. أهل بعلبك سئموا ويطالبون بالأمن، وهذا واجبنا تجاههم ووعدنا لهم مهما كانت التضحيات".
وكان العماد عون قد
وصل صباح اليوم الى ثكنة الشيخ عبدالله في بعلبك علي متن طوافة عسكرية حيث التقى كبار ضباط الجيش والعسكريين، وبعد ذلك انطلق الى بلدة بوداي حيث زار منزل عجاج شمص بحضور كبار عشيرة آل شمص معزياً بالشهيد الرقيب زين العابدين شمص الذي استشهد يوم الجمعة الماضي في حي الشراونة خلال المداهمات التي قام بها الجيش لـ"ابو سلة" الذي يعد احد كبار تجار المخدرات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-06-09
09/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّض رحمة حسن لعضّة كلب في "منطقة حساسة".. فنانون عانوا من حوادث مشابهة وأحدهم ردّ "النهشة"
Lebanon 24
بعد تعرّض رحمة حسن لعضّة كلب في "منطقة حساسة".. فنانون عانوا من حوادث مشابهة وأحدهم ردّ "النهشة"
07:44 | 2022-06-09
09/06/2022 07:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة ابن ممثل شهير في مرآب سيارات.. غموض في اسباب الوفاة وهذا اخر ما نشره (صورة)
Lebanon 24
العثور على جثة ابن ممثل شهير في مرآب سيارات.. غموض في اسباب الوفاة وهذا اخر ما نشره (صورة)
06:50 | 2022-06-09
09/06/2022 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يتحدّث عن 12 ساعة كهرباء... "خلال 10 دقائق"!
Lebanon 24
وهاب يتحدّث عن 12 ساعة كهرباء... "خلال 10 دقائق"!
07:36 | 2022-06-09
09/06/2022 07:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
00:00 | 2022-06-10
10/06/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2022-06-10
مصير لبنان معلّق بين توطيد العلاقات الاميركية - السعودية وتصعيد إيران
05:00 | 2022-06-10
الغرب يحدد مواصفات رئيس لبنان
02:00 | 2022-06-10
للمراهنين على الفراغ... "ما تعبّوا ميّاتكم بسلّة"
02:30 | 2022-06-10
"الثورة" تخسر جولة جديدة... والحكومة ثالثها؟!
06:30 | 2022-06-10
دهم منزل في أميون... توقيف 7 أشخاص وهذا ما تمّ ضبطه! (صور)
06:24 | 2022-06-10
مصلحة الليطاني : اخلاء مبنى للنازحين السوريين في العاقبية بسبب تحويل مياه صرفه الصحي إلى قناة ري القاسمية وتلويثها
فيديو
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
Lebanon 24
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
02:21 | 2022-06-10
10/06/2022 13:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)
00:46 | 2022-06-10
10/06/2022 13:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 25 دولارا فقط... تعرفوا إلى ساعة "Dizo Watch D" المنافسة لـ"آبل" (فيديو)
Lebanon 24
سعرها 25 دولارا فقط... تعرفوا إلى ساعة "Dizo Watch D" المنافسة لـ"آبل" (فيديو)
14:00 | 2022-06-09
10/06/2022 13:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact