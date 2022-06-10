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لبنان

إرتفاع كبير بأسعار البنزين والمازوت... كم بلغ؟

Lebanon 24
10-06-2022 | 03:05
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أصدرت وزارة الطاقة، جدول أسعار المحروقات الجديد. وجاء على الشكل التالي:
 
البنزين 95 أوكتان:  666000 (+24000)
 
البنزين 98 أوكتان: 677000 (+24000)
 
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المازوت: 683000 (+40000)
 
الغاز: 358000 (-4000)
 
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