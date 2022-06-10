29
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الغرب يحدد مواصفات رئيس لبنان
هتاف دهام - Hitaf Daham
|
Lebanon 24
10-06-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فُتِحَ باب الانتخابات الرئاسية في بداية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العام 2018، عندما فاجأ الرئيس عون الداخل اللبناني في إحدى مقابلاته بإعلانه أن فتح معركة الرئاسة مبكرا، "يعود ربما الى وجود شخص كجبران باسيل في رأس السبق"، الامر الذي فسرته الاوساط السياسية في ذلك الحين أن سيد القصر رشح صهره لرئاسة الجمهورية، وتجلى ذلك في انشغال باسيل طيلة فترة ولاية الرئيس عون التي تنتهي منتصف ليل 30 تشرين الاول المقبل على تحقيق ما يصبو اليه، مراهنا على اللعب على الحبال السياسية لأنه لا يريد ان يعلم ان الرئيس لم يكن يوما نتاج عملية الانتخاب في ساحة النجمة، وان انتخاب الرئيس الراحل سليمان فرنجية مرشح اللحظة الأخيرة الوسطي في العام 1970 رئيسا بفارق صوت واحد (50 مقابل 49) امام إلياس سركيس، شكل خروجا عن القاعدة نتيجة تزاحم المرشحين في ذلك الحين، والاوضاع الدولية والاقليمية التي سمحت ببعض الممارسة الديمقراطية في المجلس النيابي .
Advertisement
رغم كل المستجدات السياسية التي سبقت الانتخابات النيابية والتي تلتها، ما زال باسيل يتطلع الى تحقيق حلمه بالانتقال من اللقلوق الى بعبدا، لكن الواقع السياسي المحلي والاقليمي والدولي يدحض اماله، فهو فقد مع ادراجه على لائحة العقوبات الاميركية امكانية وصوله الى سدة الرئاسة، وفق ما تقول اوساط مطلعة على الموقف الاميركي. ففي الأوساط الغربية كلام مفاده ان باسيل جرى حذف اسمه من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، علما انه يمثل اكبر تكتل مسيحي ويتمتع وفق قراءة مسؤولين في التيار الوطني الحر بشعبية كبيرة على مستوى الوطن بخلاف المرشحين الاخرين.
في المقابل، ووفق ما ينقل عن المسؤولين الغربيين، فإن حظوظ رئيس تيار المرده سليمان فرنجية ما زالت قائمة ولم تبددها نتائج الانتخابات النيابية، لان وصوله الى بعبدا لا يشكل خطرا على التوازنات اللبنانية وبامكانه توفير استمرارية الستاتيكو اللبناني الى حين يقرر الغرب وتحديدا واشنطن والاقليم الذهاب الى احداث تغيير في النظام اللبناني، وهو، اي فرنجية، قادر على استيعاب هذا التغيير او اي مستجد، اضافة الى ادائه الذي يصب في تعزيز الاعتدال السياسي لدرايته بالعلاقات بين دول الاقليم والتي تحكمها المصالح المتبادلة.
اما على خط اليرزة، وبحسب الاوساط الغربية، فيعتبر قائد الجيش العماد جوزاف عون "مرشح جوكر" اي انه قد يشكل مخرجا للازمة في حال حدوث تصعيد امني او عسكري او سياسي او اقتصادي، علما ان القوى الدولية والاقليمية الفاعلة في الملف اللبناني لا تحبذ وصول رئيس من المؤسسة العسكرية هذا فضلا عن ان القائد نفسه وبحسب ما ينقل عنه ليس متحمسا وليس في وارد الترشح لان الرئاسة ليست سهلة او فاعلة لاعتبارات داخلية وخارجية، وهذا ينافي حملة الاشاعات الممنهجة التي اطلقت ضده وعملية "تصفية الحسابات الرئاسية" التي افتعلها البعض عن سابق تصور وتصميم.
وبحسب مصادر دبلوماسية بدأ الغرب التفكير جديا بالاستحقاق الرئاسي اللبناني لكن ليس هناك من اسماء مطروحة او محسومة لدى المعنيين الغربيين( الاميركيين والاوروبيين) . والمعلوم ان حسم الرئاسة غالبا ما يكون في الربع ساعة الاخيرة. علما ان الاوساط الغربية تتحفظ عن ذكر بعض الاسماء لكي لا يتم حرقها لكنها لا تخفي ان لديها مواصفات للرئيس الذي يمكن ان يشكل لها ضمانة لتثبيت الوضع اللبناني او في حال حدوث تغيير في بنية النظام السياسي والاقتصادي وهي:
-ان يكون محايدا في الصراعات الاقليمية وليس طرفا بها.
-ان يكون ملما بالوضع الاقتصادي المحلي والدولي.
-ان يكون قادرا على ادارة الازمة بشكل مقبول وان لا يكون جزءا من الازمة ،كما هو حاصل اليوم.
-ان يكون على مسافة واحدة من المكونات السياسية والطائفية.
ما تقدم لا يعني ان هذه المواصفات لا تنطبق على فرنجية وان حظوظ الاخير قد سقطت، فهو لا يزال الاكثر حظا من بين الاسماء المطروحة، وفق المصادر نفسها، علما ان الغرب قد يلجأ الى دعم شخصية من "المجاهل السياسية اللبنانية" لكنها معروفة في الاوساط الغربية والعربية وتتمتع بالمواصفات المحددة في دوائر القرار الدولي لرئيس لبنان، خاصة وان المشهد السياسي منذ العام 2019 قد اختلف كليا عن المرحلة الماضية في ضوء التطورات التي نشأت مع ثورة 17 تشرين مرورا بالازمة الاقتصادية التي لم تجد بعد طريقها للحل.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-06-09
09/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" تظهر من دون ماكياج.. والجمهور: "يا باطل"! (صورة)
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" تظهر من دون ماكياج.. والجمهور: "يا باطل"! (صورة)
03:45 | 2022-06-10
10/06/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
00:00 | 2022-06-10
10/06/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-06-09
09/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يفعلها باسيل؟
Lebanon 24
هل يفعلها باسيل؟
03:15 | 2022-06-10
10/06/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
هتاف دهام - Hitaf Daham
أيضاً في لبنان
08:15 | 2022-06-10
ميقاتي من الاردن: لبنان سيعبر المرحلة الصعبة
04:00 | 2022-06-10
مصير لبنان معلّق بين توطيد العلاقات الاميركية - السعودية وتصعيد إيران
02:00 | 2022-06-10
للمراهنين على الفراغ... "ما تعبّوا ميّاتكم بسلّة"
02:30 | 2022-06-10
"الثورة" تخسر جولة جديدة... والحكومة ثالثها؟!
09:19 | 2022-06-10
بالاسماء... من فاز في انتخابات لجنة الصحة؟
09:10 | 2022-06-10
الأبيض إلتقى بخاش واتفاق على التنسيق لما فيه مصلحة المريض والجسم الطبي
فيديو
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
10/06/2022 16:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
Lebanon 24
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
02:21 | 2022-06-10
10/06/2022 16:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)
00:46 | 2022-06-10
10/06/2022 16:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact