سفير اليابان: جاهزون لمساندة لبنان لتعزيز حصانة القطاع الصحي

غرد سفير اليابان تاكيشي اكوبو عبر حسابه على " تويتر " : " سارعت اليابان لدعم إعادة إعمار في الكرنتينا بعد الانفجار لإعادة انتظام سلسلة الإمداد الوطنية التي تضمن تأمين اللوازم الطبية للمؤسسات والمستشفيات. هناك حاجة ملحّة لتعزيز حصانة القطاع الصحي أمام الأزمات المتتالية واليابان جاهزة لمساندة لبنان في هذا الاطار ".

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