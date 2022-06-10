إنماء طرابلس والميناء" تثني على تسمية ميقاتي للتأليف

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أعلنت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" في بيان، أنها تضمّ صوتها إلى المُنادين بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتكليفه تأليف الحكومة المقبلة، "نظراً إلى علاقاته الوطيدة والمتماسكة مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والشقيقة، بفعل الحكومات التي تعاقب على رئاستها لسنوات خَلت، والقنوات المتينة التي تربطه بالبنك الدولي، من دون أن نغفل أعماله ونشاطاته الاقتصادية الناجحة في حقل الأعمال، تُضاف إلى إنشائه "تيار العزم" الفاعل وجمعية "العزم والسعادة" الخيريّة التي تُعنى بالأنشطة الاجتماعية والصحية والإنمائية والإنسانية".وتابعت: كل ذلك جعل من الرئيس ميقاتي شخصية مؤثِّرة على الساحة الدولية والمحلية، ليكون الرقم الصعب في المحطات الوطنية على اختلافها".وأشارت الجمعية إلى أن "منطقة الشمال المحرومة من الإنماء والمقوّمات الحياتية والمعيشية، هي أكثر حاجة اليوم إلى شخص الرئيس ميقاتي لتبوّؤ الحكومة العتيدة، لكَونه إبن طرابلس ويعلم يقيناً وعن كثب بمعناتها ومشاكلها وهموم أبنائها، وبالتالي يوليها الأولوية بحكم الضرورة، في إعطائها القسط الوافي من المشاريع الإنمائية والتنموية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية.