هذا ما قاله وزير التربية عن الامتحانات الرسمية!

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن الامتحانات الرسمية ستجري في موعدها.

Advertisement

جاء ذلك خلال زيارته مدرسة كفرحزير الرسمية في إطار جولة يقوم بها في المدارس والثانوية الرسمية في محافظة الشمال.وحيا الحلبي في كلمة اهالي الكورة والهيئتين الإدارية والتعليمية، واكد أن "هذه الزيارة هي لاستطلاع أوضاع المدارس الرسمية لأنها مستقبل البلد وحاضره"، مشيرا الى أن" هذه الجولة هي ضمن جولات عديدة سنستكملها خلال الاسبوعين المقبلين قبل الامتحانات الرسمية التي ستجري في موعدها"، مؤكدا أن "القرار اتخذ بإجرائها في موعدها لأن الامتحانات تشكل اختبارا للتلاميذ بعد سنتين من الجائحة والاوضاع الاقتصادية،" واعدا الاساتذة ب"تعزيز أوضاع الهيئة التعليمية"، ومثنيا على "مسؤولية الأساتذة وأهمية التعليم في تربية الأجيال"، مؤكدا "اهمية تحسين أوضاع المدارس الرسمية نظرا لدورها في بناء الاجيال القادمة".وختم قائلا ان "مدارس الكورة كما كل المدارس في لبنان موضوع اهتمامنا".