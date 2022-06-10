Advertisement

لبنان

هذا ما قاله وزير التربية عن الامتحانات الرسمية!

Lebanon 24
10-06-2022 | 04:22
A-
A+
Doc-P-960868-637904571419556244.jpg
Doc-P-960868-637904571419556244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن الامتحانات الرسمية ستجري في موعدها.
 
جاء ذلك خلال زيارته مدرسة كفرحزير الرسمية في إطار جولة يقوم بها في المدارس والثانوية الرسمية في محافظة الشمال.
Advertisement

وحيا الحلبي في كلمة اهالي الكورة والهيئتين الإدارية والتعليمية،  واكد أن "هذه الزيارة هي لاستطلاع أوضاع المدارس الرسمية لأنها مستقبل البلد وحاضره"، مشيرا الى أن" هذه الجولة هي ضمن جولات عديدة سنستكملها خلال الاسبوعين  المقبلين قبل الامتحانات الرسمية التي ستجري في موعدها"، مؤكدا أن "القرار اتخذ بإجرائها في موعدها لأن الامتحانات تشكل اختبارا للتلاميذ بعد سنتين من الجائحة والاوضاع الاقتصادية،" واعدا الاساتذة ب"تعزيز أوضاع الهيئة التعليمية"، ومثنيا على "مسؤولية الأساتذة وأهمية التعليم في تربية الأجيال"، مؤكدا "اهمية تحسين أوضاع المدارس الرسمية نظرا لدورها في بناء الاجيال القادمة".

وختم قائلا ان "مدارس الكورة كما كل المدارس في لبنان موضوع اهتمامنا".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-06-10
05:00 | 2022-06-10
02:00 | 2022-06-10
02:30 | 2022-06-10
06:30 | 2022-06-10
06:24 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website