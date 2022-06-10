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لبنان

من 25 حزيران إلى 7 آب... نشاطات رياضية ثقافية وإجتماعية في هذه البلدة

Lebanon 24
10-06-2022 | 04:26
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 أعلنت بلدية فالوغا - خلوات فالوغا  في بيان، عن برنامج صيف ٢٠٢٢ الممتد من ٢٥ حزيران إلى ٧ آب، ويتضمن نشاطات رياضية، ثقافية وإجتماعية. 

وقالت:" يبدأ البرنامج بسهرة قروية في ساحة البلدة نهار السبت ٢٥ حزيران الساعة الثامنة مساءً. يلي ذلك نهار تخييم على تلة" لامرتين "نهار السبت ٩ تموز والذي يتضمن سهرة نار مع موسيقى. 

ويستكمل البرنامج مع مهرجان صيف فالوغا بنسخته الخامسة من ٢٢ تموز إلى ٢٤ تموز في ساحة البلدة والذي يتضمن سهرات قروية على العود وDJ. وينتهي البرنامج نهار الأحد ٧ آب بنهار Hiking على قمم جبال فالوغا".

بدوره شدد رئيس بلدية فالوغا - خلوات فالوغا جوزف أبو جوده على" أهمية هذه النشاطات في المنطقة لما فيه من مردود انمائي وإقتصادي على الصعيد السياحي والإجتماعي". 

 

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