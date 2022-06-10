الحرارة فوق معدلاتها غدا... ومنخفض جوي مع أمطار بدءا من الأحد!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها لهذا الشهر مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من نسبة الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: كتل هوائية رطبة وحارة نسبياً تؤثر تدريجياً على الحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة يوم غد السبت حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، لتعود فتنحسر تدريجياً اعتبارا من صباح الاحد بسبب تأثير منخفض الجوي متمركز فوق اليونان والذي يقترب تدريجياً نحو تركيا، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً اعتباراً من بعد ظهر الاحد حتى بعد ظهر الثلاثاء المقبل مع انخفاض في درجات الحرارة.

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و 30 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف اجمالاً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية و الجبلية، وتبقى دون تعديل في المناطق الساحلية مع نسبة رطوبة مرتفعة ، واحتمال تشكّل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة الصباحية.

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها لهذا الشهر مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من نسبة الشعور بالحر.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة ، يتحول الطقس تدريجياً بعد الظهر الى غائم وتهطل امطار خفيفة ومتفرقة بخاصة شمال البلاد وجنوبه اعتباراً من المساء، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الاثنين: غائم جزئيا الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة أحياناً مع رياح ناشطة.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 19 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارًا، شمالية الى شمالية شرقية ليلاً، تتراوح سرعتها بين 10و 25 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية بسبب الرطوبة المرتفعة.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70و 90 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,26

- ساعة غروب الشمس: 19,48