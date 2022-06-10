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لبنان

اقفال طرقات في صيدا احتجاجا على انقطاع المياه (صور)

Lebanon 24
10-06-2022 | 04:43
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قطع أهالي منطقة سيروب الطريق العام للمنطقة، وأشعلوا الإطارات احتجاجاً على الانقطاع المستمر للمياه عن بيوتهم منذ عدة أيام، واحتجاجاً على عدم رفع النفايات، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي عن بيوت المنطقة، ورفع أسعار اشتراكات المولدات الكهربائية.

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إحدى المعتصمات طالبت المسؤولين التدخل لرفع الظلم عن الأهالي، وقالت:" لم يعد بمقدورنا تحمل المزيد من الأعباء وشراء المياه بسبب ارتفاع أسعارها. كما لم يعد بمقدورنا إعطاء الاموال لمن يدير المياه في المنطقة .. المسألة لم تعد استعطاف، بل لزاماً على المعنيين بالتدخل الفوري لعدم تفاقم المعاناة التي فاقت كل وصف، وإلا سنلجأ إلى تصعيد تحركاتنا المطلبية التي ستمتد إلى أبواب المياه والكهرباء في صيدا".

 
 
 
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