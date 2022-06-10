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لبنان

حميه وبوشكيان يتفقدان مركز تدريب الطيران والمؤتمرات التابع لطيران الشرق الاوسط

Lebanon 24
10-06-2022 | 04:53
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 وصل وزيرا الأشغال العامة والنقل والصناعة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه ، وجورج بوشكيان والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن، الى مركز تدريب الطيران والمؤتمرات التابع لطيران الشرق الاوسط للقيام بجولة في أقسام تدريب الطيارين والمضيفين الجويين والتدريب الفني على صيانة الطائرات.
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 وسيكون لوزير النقل ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت كلمتان .
المصدر: الوكالة الوطنية
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