بشرى لمرضى غسيل الكلى.. اليكم التفاصيل

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طمأن مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزيف الحلو في حديث عبر اذاعة لبنان، الى انه" تم صباح اليوم توقيع واستلام بضاعة ومستلزمات لغسيل الكلى من شركتين"، مؤكداً "اننا لن نترك مرضى غسيل الكلى فالمستلزمات متوافرة ومدعومة والجهات الضامنة ملتزمة توجيهات وزارة الصحة ولكن ثمة بعض المشاكل المالية ولا سيما بالنسبة لاموال الشركات الموردة والكرة في ملعب مصرف لبنان".وتابع الحلو: "بالنسبة للفحوصات، اجتمعت بالاطباء والجمعيات ونقابة المستشفيات ولا يمكن القيام بكل الفحوصات بل على الطبيب ان يقدر ما هي الفحوصات الاساسية واللازمة".ونبه الحلو اللبنانيين الى ان "كورونا لم تنتهِ والاعداد تزداد"، داعياً الى "عدم نزع الكمامات والعودة الى التدابير الوقائية في وقت اقفلت الغالبية الساحقة من مستشفيات لبنان اقسام كورونا".