للرد على المعلومات المضللة .. مؤتمر صحافي لوزير الإقتصاد عن القمح

يعقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مؤتمراً صحافياً، عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، للرد على المعلومات المضللة في موضوع توافر القمح.



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