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لبنان

للرد على المعلومات المضللة .. مؤتمر صحافي لوزير الإقتصاد عن القمح

Lebanon 24
10-06-2022 | 05:27
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يعقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مؤتمراً صحافياً، عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، للرد على المعلومات المضللة في موضوع توافر القمح.
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امين سلام

قمح

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