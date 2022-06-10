لقاء بين بوحبيب وعضو البرلمان الألماني... هذا ما تم بحثه!

Advertisement

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب عضو البرلمان الألماني ( بوندستاغ ) لمياء قدور وتم البحث في موضوع الانتخابات النيابية الاخيرة ونجاح وزارة الخارجية في تنظيمها انتخابات المغتربين وانجازات الحكومة الى جانب ملف النزوح السوري والمساعدات المقدمة والاجتماعات التي كان عقدها الوزير بو حبيب في الولايات المتحدة وبروكسلوالاوضاع الاقليمية الحالية.