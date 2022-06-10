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لبنان
بيان للامن العام حول منصة جوازات السفر... هذا ما سيجري إعتباراً من الاثنين المقبل
Lebanon 24
10-06-2022
|
06:02
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صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان الاتي:
بتاريخ 27/4/2022، اضطرت المديرية العامة للامن العام، آسفة، وقف العمل مؤقتا بالمنصة الخاصة بحجز مواعيد لتقديم طلبات انجاز جواز سفر، بعد ان بلغت في حينه الحجوزات المسجلة على المنصة عدد جوازات السفر المتوفرة في المديرية. وقد اتخذت هذا الاجراء حفاظا على حق المواطن من جهة واحتراما لمبدأ الشفافية في عمل الادارة من ناحية اخرى، لجهة عدم اعطاء مواعيد جديدة لاشخاص لا تتوفر لهم جوازات السفر عند استحقاق الموعد المسجل لهم على المنصة.
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في هذا الاطار، ومن اجل تأمين جوزات السفر، انهت المديرية الاجراءات الادارية والفنية اللازمة، واستكملت الملف مع الادارات الرسمية المعنية منذ شهر تموز من العام الماضي، وقامت بالمتابعة الحثيثة مع المعنيين في الدولة لتحويل قيمة العقد الى الشركة المتعاقدة، والموقع معها العقد منذ مطلع العام 2021، وقد تبلغنا يوم امس في 9/6/2022 استلام الشركة الاجنبية الحوالة المالية المحولة لها.
بناء عليه، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة العمل بالمنصة اعتباراً من صباح يوم الاثنين في 13 حزيران 2022.
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