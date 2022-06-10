توقّف خدمات "أوجيرو" في هذه المنطقة

أعلنت "أوجيرو"، أنّ عطلا طرأ في سنترال علمات، بسبب الضغط على المولدات، أدّى إلى توقّف خدماتها في المنطقة المذكورة.

وأكّدت أنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.