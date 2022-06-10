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لبنان

في المنية.. القاء القبص على لص وتسليمة الى الجهات المختصة

Lebanon 24
10-06-2022 | 06:19
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تمكن اهالي منطقة المنية مساء امس من القاء القبض على احد اللصوص في منطقة المنية اثناء قيامه بسرقة دراجة نارية بحسب ما افاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وقد تم تسليمه للقوى الامنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
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المنية

لص

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