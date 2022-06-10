حاول تهريب مئة الف دولار مزورة.. هذا ما حصل مع مسافر لبناني في المطار

تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار من ضبط كمية من الأموال المزورة قدرت بما يقارب مئة الف دولار مع لبناني كان يحاول تهريبها الى تركيا صباح اليوم. وقد اوقفته فصيلة الضابطة العدلية، بناء لاشارة القضاء المختص.

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