جنبلاط يعرض التطورات مع غريو وسفير باكستان

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مساء الخميس، في كليمنصو، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وعرض معها التطورات السياسية الراهنة.كما استقبل جنبلاط السفير الباكستاني في لبنان سلمان آتار، حيث تمّ البحث في المستجدات السياسية.