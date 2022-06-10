عون عرض للتطورات واستحقاقات المرحلة مع علي حجازي والأوضاع الاجتماعية مع الاباتي معلوف والأب حجار

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي، واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات السياسية الأخيرة.وأوضح حجازي ان "البحث تركز على مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والاستحقاقات الدستورية المنتظرة والعلاقات مع سوريا وملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء التوجه اللبناني الى استئناف المفاوضات غير المباشرة". وأشار الى ان البحث "تركز أيضا على الوضع الأمني عموما وفي منطقة البقاع خصوصا، واقتراح العفو العام عن الجنح في منطقة بعلبك الهرمل، على الا يشمل المتورطين بدماء الجيش. كذلك تناول البحث الوضع الاقتصادي في ظل التراجع المستمر وتنامي معاناة المواطنين".الاباتي معلوف والاب حجاروعرض الرئيس عون مع الرئيس العام السابق للرهبنة الباسيلية الشويرية الرئيس الحالي لدير مار يوحنا في الخنشارة الاباتي ايلي معلوف والأب شربل حجار للأوضاع الاجتماعية في البلاد وحاجات المواطنين الصحية والتربوية ودور الرهبنة في هذا المجال، فضلا عن أوضاع المدارس والمعلمين والإجراءات الواجب اتخاذها للتخفيف من معاناة ذوي الطلاب.