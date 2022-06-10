Advertisement

لبنان

عون عرض للتطورات واستحقاقات المرحلة مع علي حجازي والأوضاع الاجتماعية مع الاباتي معلوف والأب حجار

Lebanon 24
10-06-2022 | 07:10
A-
A+
Doc-P-960932-637904670698133810.png
Doc-P-960932-637904670698133810.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي، واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات السياسية الأخيرة.
Advertisement

وأوضح حجازي ان "البحث تركز على مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والاستحقاقات الدستورية المنتظرة والعلاقات مع سوريا وملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء التوجه اللبناني الى استئناف المفاوضات غير المباشرة". وأشار الى ان البحث "تركز أيضا على الوضع الأمني عموما وفي منطقة البقاع خصوصا، واقتراح العفو العام عن الجنح في منطقة بعلبك الهرمل، على الا يشمل المتورطين بدماء الجيش. كذلك تناول البحث الوضع الاقتصادي في ظل التراجع المستمر وتنامي معاناة المواطنين".

الاباتي معلوف والاب حجار
وعرض الرئيس عون مع الرئيس العام السابق للرهبنة الباسيلية الشويرية الرئيس الحالي لدير مار يوحنا في الخنشارة الاباتي ايلي معلوف والأب شربل حجار للأوضاع الاجتماعية في البلاد وحاجات المواطنين الصحية والتربوية ودور الرهبنة في هذا المجال، فضلا عن أوضاع المدارس والمعلمين والإجراءات الواجب اتخاذها للتخفيف من معاناة ذوي الطلاب.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:15 | 2022-06-10
04:00 | 2022-06-10
05:00 | 2022-06-10
02:00 | 2022-06-10
02:30 | 2022-06-10
09:19 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website