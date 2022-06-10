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لبنان
بري استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة
Lebanon 24
10-06-2022
|
07:09
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وأعضاء مكتب المجلس مفوض الحكومة لدى المجلس القاضية فريال دلول، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، القاضي يوسف نصر والقاضي طلال بيضون.
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الرئيس بري استقبل ايضاً المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا حيث جرى عرض للاوضاع العامة .
وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف الذي قدم التهنئة للرئيس بري بإنتخابه رئيساً للمجلس وبإنجاز لبنان الانتخابات النيابية وسلمه رسالتي تهنئة للرئيس بري من رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين ورئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية (مجلس الشيوخ) فالنتينا ماتفيينكو بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي اللبناني لولاية جديدة كما كانت الزيارة حيث جرى خلالها عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
على صعيد آخر ولمناسبة إنتخابه رئيسا للمجلس النيابي لولاية جديدة تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي تمنى فيها للرئيس بري وللمجلس النيابي التوفيق والنجاح آملاً بتعزيز أطر التعاون والتواصل المنتج بين البرلمانين اللبناني والمصري من أجل صالح الشعبين الشقيقين كما تلقى
برقيتين مماثلتين من نائب رئيس مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين ومن الامين العام للمجلس المستشار أحمد مناع.
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