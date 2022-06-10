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لبنان

حريق كبير في سفينة القيطع... ومناشدات من قبل الاهالي (صور)

Lebanon 24
10-06-2022 | 07:05
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اندلع اليوم حريق كبير في غابات بلدة سفينة القيطع في عكار، فأتى حتى الآن على مساحة واسعة من الأشجار الحرجيّة بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24" في الشمال.
وناشد أهالي المنطقة الدفاع المدني التدخّل السريع للحدّ من انتشار النيران المتأجّجة بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
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