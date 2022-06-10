حريق كبير في سفينة القيطع... ومناشدات من قبل الاهالي (صور)

اندلع اليوم حريق كبير في غابات بلدة سفينة القيطع في عكار، فأتى حتى الآن على مساحة واسعة من الأشجار الحرجيّة بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24" في الشمال.

وناشد أهالي المنطقة الدفاع المدني التدخّل السريع للحدّ من انتشار النيران المتأجّجة بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

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