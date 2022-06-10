تسليم وتسلم في الكونسرفتوار.. المرتضى: هذا هو السلاح الافعل لوزارة الثقافة

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كلام الوزير المرتضى جاء، خلال حضوره حفل التسلم والتسليم اليوم، بين الدكتورة هبة قواس والدكتور وليد مسلم في مقر المعهد الوطني العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" في سن الفيل، وفي حضور اعضاء مجلس الادارة ومفوض الحكومة الرسمي نوال المكاري. اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى أن "الثقافة لا تكون ثقافة الا اذا جعلتني ارتقي انسانيا ووطنيا وولدت فيي الوعي لأهمية قبول الاخر شريكي في هذا الوطن... بالوعي الذي يتولد نتاجا للثقافة أعي ان مصلحتي الشخصية تقتضي ان احفظ الآخر المختلف عني واطمئنه فأصون بذلك البلد وأضمن خلاصه مما يحاك له... إذا نجحنا ببث هذا الوعي فلن يقدر علينا أحد".كلام الوزير المرتضى جاء، خلال حضوره حفل التسلم والتسليم اليوم، بين الدكتورة هبة قواس والدكتور وليد مسلم في مقر المعهد الوطني العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" في سن الفيل، وفي حضور اعضاء مجلس الادارة ومفوض الحكومة الرسمي نوال المكاري.





واستطرد: "ولوزير الثقافة جملة أسلحة فعالة، والسلاح الاساسي والافعل هو الكونسرفاتوار الوطني لانه ومن خلال الموسيقى، وعبر مقطوعة موسيقية رصينة راقية وطنية، يمكن تغيير رأي عام. هذا السلاح سيكون ناجزا رغم كل شيء وسيعمل كل الفرق". وقال المرتضى: "نواجه تحديات كبرى منها الحصار لكننا لن ننكسر وعدونا لا يستطيع خوض غمار اعتداء عسكري علينا لكنه يراهن على تشرذمنا وانقسامنا".واستطرد: "ولوزير الثقافة جملة أسلحة فعالة، والسلاح الاساسي والافعل هو الكونسرفاتوار الوطني لانه ومن خلال الموسيقى، وعبر مقطوعة موسيقية رصينة راقية وطنية، يمكن تغيير رأي عام. هذا السلاح سيكون ناجزا رغم كل شيء وسيعمل كل الفرق".

وكانت كلمة للدكتور مسلم الذي شكر للوزير المرتضى تعاونه طوال فترة تسلمه، مشيرا إلى أن "الكونسرفتوار كان وسيبقى بيته الاول والاخير".



القواس



بدورها، ألقت الدكتورة القواس كلمة جاء فيها: "المسؤولية الكبيرة التي قبلت توليها بعد صدور قرار تكليفي من الوزير المرتضى الذي يؤمن بقدرة الثقافة على التغيير، كنت قد قررت أن أبقى بعيدة عن تحملها عندما طلبت مني ذلك، هي اليوم تختلف عما سبق لانني أعتبرها مهمة وطنية لاسيما في المرحلة الصعبة والدقيقة التي نمر بها، لذلك أضع نفسي وقدراتي وطاقاتي العلمية وخبراتي الموسيقية ومؤسساتي المنجزة بجهود سنوات من العمل، كذلك علاقاتي الدولية التي بنيتها على ثقة وتقدير، في سبيل النهوض بالمؤسسة، لانها تمثل نهضة وطن يحتاج الى تضافر جهودنا، نحن اسرة الكونسرفتوار الوطني، مجلس ادارة واداريين واساتذة وموسيقيين في سبيل قيامة لبنان واستعادة مكانته على الخريطة العالمية ثقافيا وحضاريا".