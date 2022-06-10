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لبنان

وزير الاقتصاد يكشف عن مخزون القمح... ماذا قال؟

Lebanon 24
10-06-2022 | 07:44
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اكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام للـ"ال بي سي"، أنّ مخزون القمح يبلغ 45 ألف طن، ويكفي لشهر ونصف الشهر. 
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