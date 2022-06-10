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لبنان

معلومات جديدة عن اللبنانيين المفقودين على متن المروحية الايطالية

Lebanon 24
10-06-2022 | 07:46
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علم " لبنان 24" ان اللبنانيين المفقودين على متن المروحية المدنية التي فقدت أمس في منطقة جبال الألب، وعلى متنها 7 أشخاص، هما طارق. ط  و شادي. ك .
 وكان البحث قد توقف ليلا بسبب العواصف والمطر الشديد. وتشارك في البحث فرق من الدفاع المدني وفرق إنقاذ تابعة لجبال الألب.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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