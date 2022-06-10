لأصحاب المحلات التجارية والكيوسكيات في الجميزة ومار مخايل... إليكم هذا الخبر

Advertisement

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وجه كتاباً الى قيادة شرطة بيروت، جاء فيه:نأمل الإيعاز لمن يلزم التشدد في مراقبة المحلات التجارية والكيوسكيات الموجودة في محلة الجميزة وشارع أرمينيا – محلة مار مخايل، لجهة منعها بيع وتقديم المشروبات الروحية بالقدح، على أن يقتصر نشاطها على بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة، شرط إستحصالها على رخصة البيع ذات الصلة من دائرة الضرائب غيرالمباشرة في وزارة المالية، مع منع وقمع كافة التجمعات على الأرصفة وضمن الأملاك العامة وأمام تلك المحلات والكيوسكات وحولها، ويحصر بيع وتقديم المشروبات الروحية بالقدح بالمؤسسات السياحية (مطاعم، ملاهي، حانات وغيرها) المرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات المختصة.على أن يتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإفادتنا بالنتيجة.