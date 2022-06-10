بالاسماء... من فاز من النواب في لجنتي الصحة والتربيّة وماذا عن الرؤساء والمقررين؟

بعد جلسة طويلة نهار الثلاثاء الماضي، شهدت تصويتاً لاوّل مرّة لاعضاء اللجان النيابيّة، استكمل مجلس النواب في جلسة عُقدت عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، انتخاب أعضاء لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، ورؤساء ومقرّري اللجان.
أنتجت عملية فرز أصوات النواب في إنتخابات لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية فوز كلٍّ من:
١- بلال عبدالله
٢- سامر التوم
٣- الياس جرادة
٤- امين شري
٥- عبد الرحمن البزري
٦- غسان سكاف
٧- عناية عزالدين
٨- رامي فنج
٩- فادي علامة
١٠-احمد رستم
١١- غسان حاصباني
١٢- ميشال موسى
وانتخب النواب أعضاء لجنة التربية النيابية الـ12. وفاز:
١-إيهاب حمادة
٢- ادكار طرابلسي
٣- اسعد درغام
٤- سليم الصايغ
٥- انطوان حبشي
٦- حسن مراد
٧- علي خريس
٨- علي فياض
٩- اشرف بيضون
١٠- غسان سكاف
١١- اسامة سعد
١٢- بلال حشيمة بعد انسحاب أحمد رستم
رؤساء اللجان والمقررين
- إنتخاب النائب ابراهيم كنعان لرئاسة لجنة المال والموازنة وانتخاب النائب علي فياض مقررا
- انتخاب النائب جورج عدوان رئيسا للجنة الادارة والعدل وانتخاب النائب جورج عطاالله مقررا
- انتخاب النائب فادي علامة رئيساً للجنة الخارجية والمغتربين وفوز النائب هاغوب بقرادونيان مقررا بالتزكية
- انتخاب النائب سجيع عطية رئيساً للجنة الاشغال العامة والنقل وفوز النائب محمد خواجة مقررا بالتزكية
- انتخاب النائب حسن مراد رئيسا للجنة التربية النيابية وفوز النائب ادكار طرابلسي مقررا بالتزكية
- انتخاب النائب بلال عبد الله رئيسا للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية وفوز النائب سامر التوم مقررا بالتزكية
- انتخاب النائب هاغوب بقرادونيان رئيسًا للجنة المهجرين والنائب حسين جشي مقررًا بالتزكية
- إنتخاب النائب أيوب حميّد رئيساً للجنة الزراعة والسياحة والنائب أديب عبد المسيح مقرراً
- انتخاب النائب غياث يزبك رئيساً للجنة البيئة النيابية والنائب قاسم هاشم مقرراً
- انتخاب النائب ميشال ضاهر رئيسا للجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية وفوز النائب ناصر جابر مقررا بالتزكية
- انتخاب النائب ابراهيم الموسوي رئيساً للجنة الاعلام والاتصالات النيابية والنائب محمد سليمان مقرراً
- انتخاب النائب سيمون أبي رميا رئيساً للجنة الشباب والرياضة وفوز النائب رائد برو مقرراً بالتزكية
- انتخاب النائب ميشال موسى رئيسا للجنة حقوق الانسان وفوز النائب نزيه متى مقرراً بالتزكية
- انتخاب النائب عناية عزالدين رئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية وفوز النائب عدنان طرابلسي مقرراً بالتزكية
- فوز طوني فرنجية رئيسا للجنة تكنولوجيا المعلومات بالتزكية ونقولا والياس حنكش مقرراً للجنة