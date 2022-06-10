بالاسماء... من فاز من النواب في لجنتي الصحة والتربيّة وماذا عن الرؤساء والمقررين؟

بعد جلسة طويلة نهار الثلاثاء الماضي، شهدت تصويتاً لاوّل مرّة لاعضاء اللجان النيابيّة، استكمل مجلس النواب في جلسة عُقدت عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، انتخاب أعضاء لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، ورؤساء ومقرّري اللجان.

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وقد انسحب النائب فريد البستاني والنائب بلال الحشيمي من لجنة الصحة، وترشح النائب عماد الحوت. كذلك، سحب النائب أكرم شهيّب ترشحه من عضوية لجنة التربية النيابية.

لجنة الصحة

أنتجت عملية فرز أصوات النواب في إنتخابات لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية فوز كلٍّ من:



١- بلال عبدالله

٢- سامر التوم

٣- الياس جرادة

٤- امين شري

٥- عبد الرحمن البزري

٦- غسان سكاف

٧- عناية عزالدين

٨- رامي فنج

٩- فادي علامة

١٠-احمد رستم

١١- غسان حاصباني

١٢- ميشال موسى

لجنة التربية