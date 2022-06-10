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لبنان
اطلاق نار في طرابلس..اليكم التفاصيل
Lebanon 24
10-06-2022
|
08:12
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افادت مندوبة "لبنان 24" في الشمال عن سماع اطلاق نار في منطقة النجمة شارع الراهبات، وتفيد المعلوت الاولية عن إشكال كبير في المحلة المذكورة.
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