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لبنان

فياض بحث "مشاريع الطاقة الشمسية" في الأردن

Lebanon 24
10-06-2022 | 08:29
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إلتقى وزير الطاقة والمياه وليد فياض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا, على هامش مؤتمر الطاقة في البحر الميت.

وقد تضمن النقاش سبل مساعدة الوكالة لوزارة الطاقة والمياه في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في لبنان، ولا سيما تمويل مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 165 ميغاوات.
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وكانت الحكومة قد أصدرت 11 رخصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 165 ميغاوات بعد استدراج عروض قامت به وزارة الطاقة والمياه حيث شاركت 264 شركة لبنانية وعالمية، وتم تقديم 42 عرضاً تفصيليًا ليتم تقييم العروض وصولاً إلى 17 شركة ثم 12 وأخيرًا 11 شركة.

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