الجيش يضبط "فانات" و"بيك آب" وخزانات وبراميل عائدة لـ"الخريط"! (صور)

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 10 / 6 / 2022، ضبطت دورية من الجيش أربع فانات وبيك أب عدد إثنين وعدد من الخزانات الحديدية والبلاستيكية وبراميل حديدية جميعها عائدة للمدعو (ش.ز) الملقب بـ(الخريط) من منطقة السقي – طرابلس تستخدم في عمليات سرقة للنفط الخام من انبوب العراق-لبنان في منطقة البداوي.سُلمت المضبوطات وتتم المتابعة لتوقيف المجموعة المتورطة.